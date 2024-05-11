Фейбер: Двалишвили неудобный соперник для О’Мэлли, но у Шона хороший грэпплинг

Экс-боец UFC считает , что действующий чемпион промоушенадасттрудный поединок.

«Честно говоря, это плохой поединок для О'Мэлли, потому что Мераб очень вынослив. Этот чувак вынослив. Он выходил против нескольких киллеров и прошел их. Единственный раз, когда он действительно пострадал, — это когда нокаутировал самого себя. У Шона стиль матадора. Мераб бык, и если О'Мэлли сможет провести свой идеальный бой, он просто наградит Двалишвили точными ударами. Грэпплинг О'Мэлли тоже хорош. Я тренировался с некоторыми из его спарринг-партнеров. Они все знают, как бороться, они хорошо знают джиу-джитсу»

Двалишвили сейчас занимает первую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона. На UFC 306 Мераб подерется против Шона О’Мэлли.