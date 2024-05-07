Деметриус Джонсон раскритиковал выступление Пантожи против Эрцега

Легенда UFC, экс-чемпион в наилегчайшем весе, хочет видеть больше от бойца, который в настоящее время занимает его трон.

«Я не вижу, что Пантожу лучшим бойцом. Он чемпион, грэпплинг — его сильная сторона. Но если вы будете удерживать его подальше от грэпплинга, вы можете воспользоваться его проблемами. Стив произвел на меня наибольшее впечатление в этом бою. Я чувствую, что Пантожа гоняет слишком большой вес… Как аналитик, как зритель, как создатель контента, как один из лучших в мире, который сражался в этом дивизионе очень долгое время это то, что я вижу. Если дать Стиву Эрцегу еще год, два года, я думаю, он победит Пантожу. Я думаю, Мухаммад Мокаев может победить Пантожу прямо сейчас»

Пантожа на прошедшем турнире UFC 301 победил Стива Эрцега единогласным решением судей. Для бразильца это была вторая успешная защита пояса кряду в наилегчайшем дивизионе.