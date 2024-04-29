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    Энтони Джошуа назвал дату и место своего следующего боя

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Майк Тайсон Франсис Нганну
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа рассказал, когда вернется на ринг и также назвал место поединка.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Дата моего боя между 20 и 25 сентября, в любое время между ними, но в любой момент, когда мне скажут, что есть дата, я буду готов на 100%. Это будет в Лондоне, на стадионе "Уэмбли". Я надеюсь, что моим соперником станет Фьюри. Он пытается дать то, чего хотят фанаты. Я знаю, что он хочет провести этот бой, но у Фьюри есть обязательства перед Усиком. Поэтому мне нужно продолжать раскачивать этот бой, чтобы у меня была возможность сразиться с Тайсоном, и, надеюсь, это будет в Лондоне»

    Энтони Джошуа идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. В последнем бою он отправил в нокаут во втором раунде Фрэнсиса Нганну. До этого победил досрочно Отто Валлина.

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