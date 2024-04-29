Энтони Джошуа назвал дату и место своего следующего боя

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям рассказал , когда вернется на ринг и также назвал место поединка.

«Дата моего боя между 20 и 25 сентября, в любое время между ними, но в любой момент, когда мне скажут, что есть дата, я буду готов на 100%. Это будет в Лондоне, на стадионе "Уэмбли". Я надеюсь, что моим соперником станет Фьюри. Он пытается дать то, чего хотят фанаты. Я знаю, что он хочет провести этот бой, но у Фьюри есть обязательства перед Усиком. Поэтому мне нужно продолжать раскачивать этот бой, чтобы у меня была возможность сразиться с Тайсоном, и, надеюсь, это будет в Лондоне»

Энтони Джошуа идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. В последнем бою он отправил в нокаут во втором раунде Фрэнсиса Нганну. До этого победил досрочно Отто Валлина.