Джейк Пол хочет подраться с Диасом и Масвидалем по ММА

Звездный блогер, обладающий лицензией профессионального боксера, рассчитывает провести бои по ММА с

За встречу с каждым из них в клетке американец хочет получить гонорар в размере 10 млн. долларов. Пол и его команда предлагают Диасу и Масвидалю провести поединки в промоушене PFL, с которым у Джейка контракт.

Нейт и Хорхе ранее выступали в UFC, однако оба уже покинули организацию Даны Уайта. В июне Диас и Масвидаль проведут очный боксерский поединок.

Для Нейта это будет второй бой на ринге. В своем дебюте в августе прошлого года он уступил единогласным решением судей Джейку Полу.