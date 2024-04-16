Иэн Гэрри: На UFC 303 я навсегда отправлю Ковингтона в отставку

Восходящая звезда полусреднего дивизиона UFC хочет подраться с бывшим претендентом на титул в их весена 303-м номерном турнире.

«Я предельно ясно дал понять, что хочу видеть Колби следующим соперником, и у него нет других вариантов. Это самый большой бой, который он может провести, это самый большой бой, который я могу провести прямо сейчас, так что давайте сделаем это, давайте устроим шоу, позвольте мне вытереть им пол. На UFC 303 я отправлю его на пенсию навсегда. Похоже, UFC хочет этого и все идет в правильном направлении, так что будем надеяться, что он подпишет контракт. Я согласился драться с Колби, но на данный момент Ковингтон не согласился и не подписал контракт»

Ковингтон сейчас идет четвертым в рейтинге полусредневесов UFC, Гэрри занимает седьмую строчку. Ранее Иэн еще не потерпел ни единого поражения в ММА.