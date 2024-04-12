Команда Адесаньи обвинила Дю Плесси в срыве боя с Исраэлем на UFC 300

, менеджер бывшего чемпиона UFC в среднем весе обвинил действующего обладателя титула в этой категориив отмене поединка на 300-м юбилейном турнире против «Иззи».

«Израэль был очень расстроен, что он этого не сделал. Я считаю, что Дрикус был не готов. Я думаю, у него была какая-то процедура после последнего боя. Но да, "Иззи" действительно хотел этого. Он хотел быть здесь, на UFC 300. Адесанья любит возвращаться на таких грандиозных турнирах. Но Дрикус не смог выйти на бой. Это случилось, я бы сказал, за несколько часов до того, как UFC объявил бой Джамала Хилла и Алекса Перейры, я переписывался с исполнительным директором UFC Хантером Кэмпбеллом и он не смог договориться со стороной Дрикуса, но "Иззи" был готов к бою»

Адесанья является следующим претендентом на титул в среднем весе, несмотря на то, что потерял пояс в последнем поединке, уступив Шону Стрикленду по очкам.