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    Команда Адесаньи обвинила Дю Плесси в срыве боя с Исраэлем на UFC 300

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Исраэль Адесанья Джамал Хилл Шон Стрикланд
    Тим Симпсон, менеджер бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, обвинил действующего обладателя титула в этой категории Дрикуса Дю Плесси в отмене поединка на 300-м юбилейном турнире против «Иззи».

    Исраэль Адесанья (справа)
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    Исраэль Адесанья (справа)

    «Израэль был очень расстроен, что он этого не сделал. Я считаю, что Дрикус был не готов. Я думаю, у него была какая-то процедура после последнего боя. Но да, "Иззи" действительно хотел этого. Он хотел быть здесь, на UFC 300. Адесанья любит возвращаться на таких грандиозных турнирах. Но Дрикус не смог выйти на бой. Это случилось, я бы сказал, за несколько часов до того, как UFC объявил бой Джамала Хилла и Алекса Перейры, я переписывался с исполнительным директором UFC Хантером Кэмпбеллом и он не смог договориться со стороной Дрикуса, но "Иззи" был готов к бою»

    Адесанья является следующим претендентом на титул в среднем весе, несмотря на то, что потерял пояс в последнем поединке, уступив Шону Стрикленду по очкам.

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