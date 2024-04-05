Роберт Уиттакер: Пиковый Сен-Пьер переехал бы Хабиба

Третий номер рейтинге среднего дивизиона UFCпиковую версиюи рассказал, кто бы победил в их очном бою.

«Когда "GSP" вернулся, чтобы сразиться с Биспингом в среднем весе, он, на мой взгляд, выглядел довольно плохо. Чтобы победить Хабиба, вам нужен пиковый Жорж. Я думаю, что пиковый Сен-Пьер победит лучшую версию Хабиба. Я думаю, что "GSP" гораздо более разносторонний. У него есть борьба и джиу-джитсу, которые лишают Нурмагомедова многих сильных сторон. Из-за высочайших навыков борьбы Сен-Пьер во многих поединках обезопасил себя от поражений. Он был стабильным бойцом из-за своего набора навыков»

Сен-Пьер вошел в историю UFC, как обладатель двух титулов в полусреднем и среднем дивизионах. Хабиб Нурмагомедов становился чемпионом промоушена в легкой категории.