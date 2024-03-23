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    Деметриус Джонсон: Мне пришлось 8 раз защитить титул, чтобы UFC дал процент с PPV

    Бои ММА UFC Генри Сехудо
    Рекордсмен UFC по количеству защит титула в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон раскритиковал промоушен за систему начисления гонораров в их категории.

    Деметриус Джонсон
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    Деметриус Джонсон

    «Они специально сказали: мы не даем процент с PPV парням в наилегчайшем весе. После того, как я нокаутировал Генри Сехудо, они дали мне гарантированные 350000 долларов и начисляли каждые 10000 сверху за последующие бои. Затем они заявили, что включат в мой контракт пункт о проценте с PPV, когда я побью рекорд по количеству защит. Мне пришлось 8 раз защитить титул, чтобы UFC дал процент с PPV. Тем временем, "СМ-Панк" приходит и получает зарплату в 500000 долларов в дебюте. И в его контракте также были потенциальные бонусы с PPV и другие финансовые стимулы. Я тогда задал вопрос: что вообще происходит?»

    Деметриус Джонсон 11 раз кряду защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе. «Могучий мышонок» покинул UFC после поражения раздельным решением от Сехудо в августе 2018-го и далее перешел в ONE.

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