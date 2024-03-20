Вера обвинил О’Мэлли о жульничестве во время их боя на UFC 299

Бывший претендент на титул UFC в легчайшей весовой категории рассказал , как обладатель титула данного дивизионажульничал во время их поединка.

«Каждый раз, когда я хватал Шона за голову, это было похоже на вытаскивание рыбы из воды. Возможно, он не пытался жульничать, но у него были очень жирные волосы. Помню, я причинил ему боль в конце одного из раундов. Я схватил его за голову и пытался ударить коленом, но колено соскользнуло. Оно было, действительно, близко до цели. Возможно, если бы все было сухо, я мог бы нанести ему серьезный урон. Возможно, нет. Я проиграл бой, и я не собираюсь искать оправданий, но на самом деле, его голова была чрезвычайно засаленной»

Противостояние О’Мэлли и Веры на UFC 299 завершилось единогласным решением в пользу Шона. Для «Сахарка» это первая успешная защита в легчайшем весе.