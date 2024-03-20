Стали известны условия реванша между «Канело» и Мунгией

, менеджер абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе назвал условие, при котором его клиент проведет реванш против

«Матч-реванш в этом бою возможен. Но он случится только в случае ничьей или победы Мунгия. Если выиграет "Канело", то ответного боя не будет»

Титульное противостояние «Канело» и Мунгия состоится 6 мая на турнире в Лас-Вегасе. К данному поединку Альварес подходит после победы единогласным решением судей над Джермеллом Чарло.

Хайме Мунгия в предыдущем бою нокаутировал Джона Райдера, с которым ранее дрался «Канело». Но Альварес в отличие от грядущего оппонента победил британца по очкам.