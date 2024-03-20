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    Стали известны условия реванша между «Канело» и Мунгией

    Бои Бокс WBC WBO IBF WBA Сауль Альварес Джермалл Чарло
    Эдди Рейносо, менеджер абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе Сауля Альвареса, назвал условие, при котором его клиент проведет реванш против Хайме Мунгия.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Матч-реванш в этом бою возможен. Но он случится только в случае ничьей или победы Мунгия. Если выиграет "Канело", то ответного боя не будет»

    Титульное противостояние «Канело» и Мунгия состоится 6 мая на турнире в Лас-Вегасе. К данному поединку Альварес подходит после победы единогласным решением судей над Джермеллом Чарло.

    Хайме Мунгия в предыдущем бою нокаутировал Джона Райдера, с которым ранее дрался «Канело». Но Альварес в отличие от грядущего оппонента победил британца по очкам.

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