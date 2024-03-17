Тыбура после Туивасы хочет получить соперника из топ-10

Польский тяжеловес, выступающий в тяжелом дивизионе UFC, прокомментировал свой успех в поединке сна прошедшем турнире в Лас-Вегасе.

«Моя цель доказать, что могу успешно конкурировать с лучшими парнями в нашем весе. Дайте мне любого соперника из первой десятки рейтинга. Сейчас у меня нет кого-то на примете, потому как предыдущий свой бой я проиграл»

Марчин Тыбура в рамках главного события вечера на турнире UFC Vegas 88 победил удушающим приемом в первом раунде Тая Туивасу.

Для поляка это первый выигранных поединок сабмишном за 10 лет. Сейчас он занимает десятое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. К бою с Туивасой Марчин подходил после досрочного поражения от Тома Аспиналла.