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    Победитель боя Турман-Цзю может стать следующим соперником Кроуфорда

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Тим Цзю
    Известный тренер по боксу Кэлвин Форд поделился инсайдерской информацией, что победитель противостояния между Тимом Цзю и Китом Турманом станет следующим соперником Теренса Кроуфорда.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    «Как я уже сказал, у победителя этого боя может появиться шанс сразиться с Теренсом Кроуфордом. В этом и есть мотивация. Им обоим есть, что доказывать. Это будет интересный бой»

    Турман встретится с Цзю 30 марта на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе, в штате Невада. Для Кита это будет первый поединок за 2 года.

    Тим Цзю в последнем своем бою в октябре 2023-го одолел единогласным решением судей Брайана Мендосу. Всего у австралийца 24 победы и ни единого поражения в боксе.

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