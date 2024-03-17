Победитель боя Турман-Цзю может стать следующим соперником Кроуфорда

Известный тренер по боксу поделился инсайдерской информацией, что победитель противостояния междустанет следующим соперником

«Как я уже сказал, у победителя этого боя может появиться шанс сразиться с Теренсом Кроуфордом. В этом и есть мотивация. Им обоим есть, что доказывать. Это будет интересный бой»

Турман встретится с Цзю 30 марта на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе, в штате Невада. Для Кита это будет первый поединок за 2 года.

Тим Цзю в последнем своем бою в октябре 2023-го одолел единогласным решением судей Брайана Мендосу. Всего у австралийца 24 победы и ни единого поражения в боксе.