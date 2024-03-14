Уайлдер намерен вступить в переговоры о бое с Джошуа

Звездный американский боксер-тяжеловеснамерен в ближайшее время вступить в переговоры о поединке против

Ранее между бойцами была предварительная договоренность. Однако сделка сорвалась из-за того, что Уайлдер свой последний поединок проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру.

Несмотря на поражение, команда Деонтея планирует сделать еще один запрос о бое против Джошуа. Энтони сейчас идет на серии из четырех выигранных поединков кряду.

В последнем бою он нокаутировал во втором раунде Фрэнсиса Нганну. Джошуа бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, WBA Super и IBF. Уайлдеру ранее принадлежал титул WBC.