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    Уайлдер намерен вступить в переговоры о бое с Джошуа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Франсис Нганну
    Звездный американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер намерен в ближайшее время вступить в переговоры о поединке против Энтони Джошуа.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    Ранее между бойцами была предварительная договоренность. Однако сделка сорвалась из-за того, что Уайлдер свой последний поединок проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру.

    Несмотря на поражение, команда Деонтея планирует сделать еще один запрос о бое против Джошуа. Энтони сейчас идет на серии из четырех выигранных поединков кряду.

    В последнем бою он нокаутировал во втором раунде Фрэнсиса Нганну. Джошуа бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, WBA Super и IBF. Уайлдеру ранее принадлежал титул WBC.

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