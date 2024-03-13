В команде Маддалены сообщил, что Джек сломал руку во время боя с Бернсом

Топовый боец полусредней весовой категории UFCполучил перелом руки во время поединка на турнире UFC 299 против

По окончании противостояния австралиец сражу же поехал в больницу. Его травму подтвердил менеджер Тим Симпсон, опубликовавший в соцсетях рентгеновский снимок бойца.

«У Джека Маддалены рука сломалась в самом начале боя. Но он собрался с силами, чтобы финишировать соперника в третьем раунде. Скажу, что Гилберт бьет очень сильно»

Маддалена сумел выиграть поединок у Бернса техническим нокаутом в третьем раунде. Благодаря данной победе, Джек поднялся на пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.