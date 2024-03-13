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    В команде Маддалены сообщил, что Джек сломал руку во время боя с Бернсом

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс
    Топовый боец полусредней весовой категории UFC Джек Маддалена получил перелом руки во время поединка на турнире UFC 299 против Гилберта Бернса.

    Джек Маддалена
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    Джек Маддалена

    По окончании противостояния австралиец сражу же поехал в больницу. Его травму подтвердил менеджер Тим Симпсон, опубликовавший в соцсетях рентгеновский снимок бойца.

    «У Джека Маддалены рука сломалась в самом начале боя. Но он собрался с силами, чтобы финишировать соперника в третьем раунде. Скажу, что Гилберт бьет очень сильно»

    Маддалена сумел выиграть поединок у Бернса техническим нокаутом в третьем раунде. Благодаря данной победе, Джек поднялся на пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

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