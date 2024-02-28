Дэн Хукер хочет провести поединок с Рафаэлем Физиевым

Новозеландский боец ММА заявил , что готов дождаться возвращенияпосле травмы и провести с ним поединок.

«Я смотрю на рейтинг и думаю: с кем никто не хочет драться? Наверное, с Физиевым. Итак, кто, настолько глуп, чтобы поднять руку и подписаться на этот бой? Это буду я»

Дэн Хукер занимает десятую позицию в рейтинге легкого дивизиона UFC. В предыдущем своем поединке он одолел раздельным решением судей Джэлина Тернера.

Физиев — восьмой номер в весовой категории до 70,3 кг. «Атаман» идет на серии из двух поражений кряду. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом Матеушу Гамроту.