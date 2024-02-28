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    Бернс рассматривает Гэрри в качестве следующего соперника

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс
    Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс, бывший претендент на титул чемпиона, не исключает вариант поединка против восходящей звезды дивизиона Иэна Гэрри.

    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс

    «Все зависит от того, как пройдет мой следующий поединок против Джека. Но я думаю, что этот бой может состояться в будущем. Иэн отличный парень. Мне нравится идея подраться с ним»

    Бернс сейчас располагается на четвертой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Следующий поединок Гилберт проведет на турнире UFC 299 против Джека Маддалены.

    Гэрри занимает шестую строчку в рейтинге. Ранее Иэн одолел раздельным решением судей Джеффа Нила. Ирландец в ММА одержал 14 побед и не потерпел ни единого поражения.

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