Бернс рассматривает Гэрри в качестве следующего соперника

Гилберт Бернс Фото: globallookpress.com
«Все зависит от того, как пройдет мой следующий поединок против Джека. Но я думаю, что этот бой может состояться в будущем. Иэн отличный парень. Мне нравится идея подраться с ним»
Бернс сейчас располагается на четвертой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Следующий поединок Гилберт проведет на турнире UFC 299 против Джека Маддалены.
Гэрри занимает шестую строчку в рейтинге. Ранее Иэн одолел раздельным решением судей Джеффа Нила. Ирландец в ММА одержал 14 побед и не потерпел ни единого поражения.