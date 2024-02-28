Бернс рассматривает Гэрри в качестве следующего соперника

Топовый полусредневес UFC, бывший претендент на титул чемпиона, не исключает вариант поединка против восходящей звезды дивизиона

«Все зависит от того, как пройдет мой следующий поединок против Джека. Но я думаю, что этот бой может состояться в будущем. Иэн отличный парень. Мне нравится идея подраться с ним»

Бернс сейчас располагается на четвертой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Следующий поединок Гилберт проведет на турнире UFC 299 против Джека Маддалены.

Гэрри занимает шестую строчку в рейтинге. Ранее Иэн одолел раздельным решением судей Джеффа Нила. Ирландец в ММА одержал 14 побед и не потерпел ни единого поражения.