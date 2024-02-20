ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илия ТопурияТопурия прервал гегемонию Волкановски. После очередного разгрома Алексу пора уходить из ММА
    Все новости спорта

    О’Мэлли: Я легко нокаутирую Топурию

    Бои ММА UFC Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Марлон Вера
    Действующий чемпион UFC в легчайшем дивизионе Шон О’Мэлли уверен в досрочной победе в потенциальном бою с новым обладателем титула в полулегком весе Илией Топурией.

    Шон О'Мэлли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шон О'Мэлли

    «Илия финишировал бывшего доминирующего чемпиона в полулегком весе. Я ранее сделал тоже самое с Алджо, который был великим чемпионом в категории до 61 кг. Нравится вам это или нет, но я легко нокаутирую и Топурию»

    Шон О’Мэлли стал чемпионом UFC в легчайшем весе летом прошлого года. Тогда он нокаутировал во втором раунде Алджамейна Стерлинга.

    Следующий поединок «Сахарок» проведет в марте против Марлона Веры. Также в качестве потенциальных соперников О’Мэлли назвал Мераба Двалишвили, Илию Топурию и Кори Сэндхагена.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Атлетико» победный путь «Интера»?
  • «Интер» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Огорчит ли ПСВ «Дортмунд»?
  • ПСВ — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Обойдет ли «Манчестер Сити» «Арсенал»?
  • «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСВ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брэдфорд Сити — Уиком
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Алькарас — Монтейро
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры