О’Мэлли: Я легко нокаутирую Топурию

Действующий чемпион UFC в легчайшем дивизионе уверен в досрочной победе в потенциальном бою с новым обладателем титула в полулегком весе

«Илия финишировал бывшего доминирующего чемпиона в полулегком весе. Я ранее сделал тоже самое с Алджо, который был великим чемпионом в категории до 61 кг. Нравится вам это или нет, но я легко нокаутирую и Топурию»

Шон О’Мэлли стал чемпионом UFC в легчайшем весе летом прошлого года. Тогда он нокаутировал во втором раунде Алджамейна Стерлинга.

Следующий поединок «Сахарок» проведет в марте против Марлона Веры. Также в качестве потенциальных соперников О’Мэлли назвал Мераба Двалишвили, Илию Топурию и Кори Сэндхагена.