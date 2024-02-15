Копылов не видит в Дю Плесси доминирующего чемпиона UFC

Российский боец ММА считает , что действующий чемпион UFC в среднем весев скором времени может потерять свой титул.

«В среднем весе много сильных бойцов. Это очень конкурентный дивизион, где у многих парней есть шанс попасть в первую пятерку рейтинга и добраться до титульника. Не думаю, что пояс надолго задержится в руках у Дю Плесси»

Дрикус Дю Плесси завоевал титул чемпиона в среднем весе на турнире UFC 297 в январе. Тогда он выиграл раздельным решением судей у Шона Стрикленда.

Роман Копылов сейчас идет в UFC на серии из четырех выигранных поединков кряду нокаутами. 18 февраля он встретится с 15-м номером рейтинга среднего дивизиона Энтони Эрнандесом.