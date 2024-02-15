ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кингсли КоманКоман, Эвра, Анелька, Меньян и еще топ-10 воспитанников «ПСЖ», которые добились успеха в других клубах
  • 18:30
    • «Реал» согласовал контракт с защитником «Баварии»
  • 17:58
    • «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» по буллитам
  • 17:37
    • Сборная России может сыграть с Белоруссией
    Все новости спорта

    Копылов не видит в Дю Плесси доминирующего чемпиона UFC

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Шон Стрикланд
    Российский боец ММА Роман Копылов считает, что действующий чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси в скором времени может потерять свой титул.

    Роман Копылов (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Копылов (справа)

    «В среднем весе много сильных бойцов. Это очень конкурентный дивизион, где у многих парней есть шанс попасть в первую пятерку рейтинга и добраться до титульника. Не думаю, что пояс надолго задержится в руках у Дю Плесси»

    Дрикус Дю Плесси завоевал титул чемпиона в среднем весе на турнире UFC 297 в январе. Тогда он выиграл раздельным решением судей у Шона Стрикленда.

    Роман Копылов сейчас идет в UFC на серии из четырех выигранных поединков кряду нокаутами. 18 февраля он встретится с 15-м номером рейтинга среднего дивизиона Энтони Эрнандесом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Милан» на своем поле одолеть «Ренн»?
  • «Милан» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сделает ли «Брага» хороший задел в первом матче?
  • «Брага» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Магнитка» проведет сильный матч в Казани
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Брага — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кельн — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Амур — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Герта — Магдебург
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры