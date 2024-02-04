Рэнди Браун получил бонус за нокаут в бою с Муслимом Салиховым

Боец полусреднего дивизиона UFCполучил бонус в размере 50000 долларов за выступление вечера на турнире 4 февраля в Лас-Вегасе.

Ямаец в рамках основного карда одержал победу нокаутом в первом раунде над Муслимом Салиховым. Для Брауна это уже второй выигранный поединок кряду в промоушене.

Всего в активе ямайского бойца 18 побед и 5 поражений в ММА. Салихов проиграл третий раз за последние 4 поединка. Последняя победа россиянина в промоушене была в ноябре 2022 года.

Тогда Муслим финишировал в третьем раунде Андре Фильо. Всего на счету Салихова 19 побед и 5 поражений в карьере. В UFC он выступает с ноября 2017 года.