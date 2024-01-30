«Канело» дал согласие на поединок против Кроуфорда в этом году

Звездный мексиканский боксер, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, дал согласие на поединок с обладателем трех титулов в полусреднем дивизионе

«Канело» заявил, что подерется с ним после того, как проведет поединок против Джермалла Чарло, которому принадлежит пояс в категории до 72,6 кг по версии WBC.

Альварес проводил предыдущий бой против его брата Джермелла Чарло в сентябре 2023-го. Тогда мексиканец победил единогласным решением судей.

Теренс Кроуфорд в июле прошлого года выиграл техническим нокаутом у Эррола Спенса. Он объединил все пояса в полусреднем весе, одержав 40-ю победу на профессиональном ринге.