«Канело» дал согласие на поединок против Кроуфорда в этом году

Сауль Альварес Фото: globallookpress.com
«Канело» заявил, что подерется с ним после того, как проведет поединок против Джермалла Чарло, которому принадлежит пояс в категории до 72,6 кг по версии WBC.
Альварес проводил предыдущий бой против его брата Джермелла Чарло в сентябре 2023-го. Тогда мексиканец победил единогласным решением судей.
Теренс Кроуфорд в июле прошлого года выиграл техническим нокаутом у Эррола Спенса. Он объединил все пояса в полусреднем весе, одержав 40-ю победу на профессиональном ринге.