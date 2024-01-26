Тренер Аллена считает, что Арнольда засудили в бою с Евлоевым

, тренер топового полулегковеса UFC намекает о судейском ограблении в поединке своего подопечного против

«Аллен отлично показал себя. Те колени были в рамках правил. Если бы судья не дал Мовсару время на восстановление, Арнольд прикончил бы его в третьем раунде»

Бой Аллена и Евлоева, проходивший на турнире UFC 297, завершился победой россиянина единогласным решением судей.

В третьем раунде их боя Арнольд нанес ряд ударов коленей в голову сопернику, стоящему на трех точках опоры. Судья остановил поединок, дав Евлоеву паузу на восстановление, но не снял балл с англичанина за нарушение правил.