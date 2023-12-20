Гарбрандт хочет подраться с Фигередо на UFC 300

Экс-обладатель титула UFC в легчайшем дивизионехочет в следующем поединке получить соперника из первой десятки рейтинга данного дивизиона.

Американец бросил вызов недавно поднявшемуся в категорию до 61 кг Дейвисону Фигередо. Команды бойцов уже ведут переговоры о поединке на турнире UFC 300.

Гарбрандт 17 декабря в Лас-Вегасе нокаутировал в первом раунде 37-летнего Брайана Келлехера. Фигередо в предыдущем бою победил единогласным решением судей Роба Фонта.

Сейчас бразилец занимает восьмую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Напомним, что ранее Дейвисон Фигередо был чемпионом в наилегчайшем весе.