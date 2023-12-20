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    Гарбрандт хочет подраться с Фигередо на UFC 300

    Бокс/ММА ММА UFC Дейвесон Фигередо
    Экс-обладатель титула UFC в легчайшем дивизионе Коди Гарбрандт хочет в следующем поединке получить соперника из первой десятки рейтинга данного дивизиона.

    Коди Гарбрандт
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    Коди Гарбрандт

    Американец бросил вызов недавно поднявшемуся в категорию до 61 кг Дейвисону Фигередо. Команды бойцов уже ведут переговоры о поединке на турнире UFC 300.

    Гарбрандт 17 декабря в Лас-Вегасе нокаутировал в первом раунде 37-летнего Брайана Келлехера. Фигередо в предыдущем бою победил единогласным решением судей Роба Фонта.

    Сейчас бразилец занимает восьмую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Напомним, что ранее Дейвисон Фигередо был чемпионом в наилегчайшем весе.

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