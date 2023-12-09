Джо Роган считает, что Макгрегору не стоит драться с Чендлером

Комментатор UFC объяснил , почемустоит отказаться от поединка противи выбрать себе другого соперника для своего возвращения.

«В данной ситуации ему стоит подраться с парнем, которого нет в топ-15. Это будет для Конора подготовительный бой и тест на прочность. Если он выиграет, то получит большой поединок уже через 6 месяцев»

Конор ранее был чемпионом в легком и полулегком дивизионах UFC. В своем последнем поединке летом 2021 года против Дастина Порье ирландец получил травму ноги и выбыл на длительный срок.

В следующем году Макгрегор хочет вернуться к боям и подраться против Майкла Чендлера. Американец на данный момент занимает пятую строчку в рейтинге легковесов UFC.