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    Джо Роган считает, что Макгрегору не стоит драться с Чендлером

    Бокс/ММА ММА UFC Конор Макгрегор Майкл Чендлер Дастин Порье
    Комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему Конору Макгрегору стоит отказаться от поединка против Майкла Чендлера и выбрать себе другого соперника для своего возвращения.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «В данной ситуации ему стоит подраться с парнем, которого нет в топ-15. Это будет для Конора подготовительный бой и тест на прочность. Если он выиграет, то получит большой поединок уже через 6 месяцев»

    Конор ранее был чемпионом в легком и полулегком дивизионах UFC. В своем последнем поединке летом 2021 года против Дастина Порье ирландец получил травму ноги и выбыл на длительный срок.

    В следующем году Макгрегор хочет вернуться к боям и подраться против Майкла Чендлера. Американец на данный момент занимает пятую строчку в рейтинге легковесов UFC.

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