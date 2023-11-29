UFC намерен организовать бои для Пейджа и Нурмагомедова в январе

Умар Нурмагомедов Фото: globallookpress.com
Изначально их поединок должен был состояться летом этого года, однако Нурмагомедов получил травму и снялся с боя. Пейдж сейчас ведет переговоры с UFC.
Промоушен хочет свести его в дебюте с 12-м номером рейтинга полусреднего дивизиона Кевином Холлэндом. Майкл в последний раз дрался под эгидой Bellator в марте 2023-го с Гоити Ямаучи.
Тогда «Веном» одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Пейджа 21 выигранный поединок и 2 поражения в профессиональной карьере.