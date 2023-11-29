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    UFC намерен организовать бои для Пейджа и Нурмагомедова в январе

    Бокс/ММА ММА UFC Bellator Сборная России Умар Нурмагомедов
    UFC разрабатывает на январь поединки для Умара Нурмагомедова и бывшей звезды Bellator Майкла Пейджа. Россиянин в рамках легчайшего веса может подраться против Кори Сэндхагена.

    Умар Нурмагомедов
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    Умар Нурмагомедов

    Изначально их поединок должен был состояться летом этого года, однако Нурмагомедов получил травму и снялся с боя. Пейдж сейчас ведет переговоры с UFC.

    Промоушен хочет свести его в дебюте с 12-м номером рейтинга полусреднего дивизиона Кевином Холлэндом. Майкл в последний раз дрался под эгидой Bellator в марте 2023-го с Гоити Ямаучи.

    Тогда «Веном» одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Пейджа 21 выигранный поединок и 2 поражения в профессиональной карьере.

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