Бой Херманссона и Пайфера возглавит турнир UFC 11 февраля

UFC анонсировал поединок в среднем весе с участиемна турнире 11 февраля. Их бой станет главным событием вечера.

Херманссон является десятым номером рейтинга весовой категории до 83,9 кг. В своем последнем поединке 3 декабря 2022-го он проиграл нокаутом во втором раунде Роману Долидзе.

Пайфер является восходящей звездой среднего дивизиона UFC. У 27-летнего американца 3 победы в трех поединках в промоушене. Все 3 встречи Джо выиграл досрочно.

В последней из них он одолел удушающим приемом во втором раунде Абдула Альхассана. Всего в активе Пайфера 14 выигранных поединков и 3 поражения в ММА.