Отто Валлин сделал громкое заявление о бое с Энтони Джошуа

Шведский профессиональный боксер уверен в своей победе в предстоящем поединке против экс-чемпиона мира в тяжелом весе

«Если я нанесу удар, Джошуа может не устоять на ногах. Ранее я доставил очень много проблем Тайсону Фьюри, а недавно побил Мурата Гассиева. Тоже самое будет и с Энтони»

Боксерский поединок Валлина и Джошуа состоится 23 декабря на турнире в Саудовской Аравии. Отто подходит к этой встрече после победы единогласным решением судей над Муратом Гассиевым.

Джошуа в предыдущем бою нокаутировал Роберта Хелениуса. Также в одном карде с «Эй-Джеем» и Валлиным пройдет еще один поединок в тяжелом весе с участием Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера.