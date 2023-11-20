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    Отто Валлин сделал громкое заявление о бое с Энтони Джошуа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Роберт Хелениус Деонтей Уайлдер Сборная России Мурат Гассиев
    Шведский профессиональный боксер Отто Валлин уверен в своей победе в предстоящем поединке против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

    Отто Валлин
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    Отто Валлин

    «Если я нанесу удар, Джошуа может не устоять на ногах. Ранее я доставил очень много проблем Тайсону Фьюри, а недавно побил Мурата Гассиева. Тоже самое будет и с Энтони»

    Боксерский поединок Валлина и Джошуа состоится 23 декабря на турнире в Саудовской Аравии. Отто подходит к этой встрече после победы единогласным решением судей над Муратом Гассиевым.

    Джошуа в предыдущем бою нокаутировал Роберта Хелениуса. Также в одном карде с «Эй-Джеем» и Валлиным пройдет еще один поединок в тяжелом весе с участием Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера.

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