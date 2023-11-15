Джамал Хилл хочет подраться с Томом Аспиналлом

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весев скором времени планирует подняться в тяжелый дивизион и провести поединок против

«Аспиналл показал миру, каким должен быть современный тяжеловес. Он очень силен. Я намерен закончить все дела в полутяжелом дивизионе и подняться выше. Том, готовься к нашей встрече»

Джамал Хилл в последний раз дрался в январе 2023-го. Тогда он победил единогласным решением судей Гловера Тейшейру и завоевал вакантный титул UFC в дивизионе до 93 кг.

Летом американец получил травму и добровольно снял с себя полномочия чемпиона. Хилл планирует вернуться в октагон весной следующего года.