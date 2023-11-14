Алекс Перейра поднялся на пятую строчку Р4Р в UFC

Новый чемпион UFC в полутяжелом весепосле победы надподнялся в рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий пятую строчку.

Также изменения произошли и в ряде дивизионов UFC. Иржи Прохазка, Джамал Хилл и Магомед Анкалаев опустились вниз на одну позицию.

Французский боец Бенуа Сен-Дини теперь занимает 12-ю строчку в списке легкого дивизиона. Маккензи Дерн после проигрыша Джессике Андраде опустилась на восьмое место в женском минимальном весе.

Сергей Павлович в связи с поражением от Тома Аспиналла потерял одну позицию в рейтинге тяжеловесов. Теперь россиянин занимает третью строчку.