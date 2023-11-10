Хукер: Дю Плесси заслужил бой со Стриклендом больше Чимаева

Хамзат Чимаев Фото: globallookpress.com
«Чимаев с трудом побил парня из полусреднего веса, в то время как Дю Плесси нокаутировал одного из главных претендентов в среднем дивизионе Роберта Уиттакера. Дрикус заслужил бой со Стриклендом больше Хамзата»
Дрикус Дю Плесси является вторым номером ростера в дивизионе до 83,9 кг. В следующем поединке южноафриканец сразится за пояс против Шона Стрикленда на UFC 297.
Чимаев занимает восьмую строчку в рейтинге среднего веса. 21 октября этого года Хамзат одолел решением большинства Камару Усмана.