Хукер: Дю Плесси заслужил бой со Стриклендом больше Чимаева

Девятый номер рейтинга легкого дивизиона UFC обрадовался решению организовать титульник в среднем весе между

«Чимаев с трудом побил парня из полусреднего веса, в то время как Дю Плесси нокаутировал одного из главных претендентов в среднем дивизионе Роберта Уиттакера. Дрикус заслужил бой со Стриклендом больше Хамзата»

Дрикус Дю Плесси является вторым номером ростера в дивизионе до 83,9 кг. В следующем поединке южноафриканец сразится за пояс против Шона Стрикленда на UFC 297.

Чимаев занимает восьмую строчку в рейтинге среднего веса. 21 октября этого года Хамзат одолел решением большинства Камару Усмана.