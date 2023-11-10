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    Хукер: Дю Плесси заслужил бой со Стриклендом больше Чимаева

    Бокс/ММА ММА UFC Шон Стрикланд Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер Камару Усман
    Девятый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Дэн Хукер обрадовался решению организовать титульник в среднем весе между Шоном Стриклендом и Дрикусом Дю Плесси.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Чимаев с трудом побил парня из полусреднего веса, в то время как Дю Плесси нокаутировал одного из главных претендентов в среднем дивизионе Роберта Уиттакера. Дрикус заслужил бой со Стриклендом больше Хамзата»

    Дрикус Дю Плесси является вторым номером ростера в дивизионе до 83,9 кг. В следующем поединке южноафриканец сразится за пояс против Шона Стрикленда на UFC 297.

    Чимаев занимает восьмую строчку в рейтинге среднего веса. 21 октября этого года Хамзат одолел решением большинства Камару Усмана.

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