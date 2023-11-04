Уиттакер: Прямо сейчас Павлович самый опасный панчер в UFC

Сергей Павлович Фото: globallookpress.com
«У него очень тяжелый удар. Прямо сейчас Павлович самый опасный панчер в UFC. Он вышел в клетку и уверенно победил сильнейших бойцов ростера. Интересно посмотреть, как Аспиналл справится с такой мощью»
Сергей Павлович второй номер рейтинга в тяжелом дивизионе. В предыдущем бою он финишировал Кертиса Блейдса, одержав шестую победу кряду нокаутом.
12 ноября россиянин встретится с Томом Аспиналлом в битве за временный титул в тяжелом весе. Их бой станет со-главным событием вечера на турнире UFC 295.