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    Уиттакер: Прямо сейчас Павлович самый опасный панчер в UFC

    Бокс/ММА ММА Сборная России Роберт Уиттакер Сергей Павлович
    Третий номер рейтинга UFC в среднем дивизионе Роберт Уиттакер назвал Сергея Павловича самым опасным ударником в промоушене в нынешнее время.

    Сергей Павлович
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    Сергей Павлович

    «У него очень тяжелый удар. Прямо сейчас Павлович самый опасный панчер в UFC. Он вышел в клетку и уверенно победил сильнейших бойцов ростера. Интересно посмотреть, как Аспиналл справится с такой мощью»

    Сергей Павлович второй номер рейтинга в тяжелом дивизионе. В предыдущем бою он финишировал Кертиса Блейдса, одержав шестую победу кряду нокаутом.

    12 ноября россиянин встретится с Томом Аспиналлом в битве за временный титул в тяжелом весе. Их бой станет со-главным событием вечера на турнире UFC 295.

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