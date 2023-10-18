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    Прохазка назвал свои преимущества перед Перейрой

    Бокс/ММА ММА UFC Ян Блахович Алекс Перейра Иржи Прохазка
    Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка сравнил себя со следующим оппонентом Алексом Перейрой и рассказал, чем он лучше бразильца.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Алекс хорош в стойке, однако в бою он сосредоточен только на своих ударах. Перейра высококлассный кикбоксер. Но он далеко не лучший в ММА. Алекс очень слаб в партере»

    Поединок Перейры и Прохазки состоится на турнире UFC 295. Бойцы подерутся за вакантный титул в полутяжелом весе. Алекс является третьим номером рейтинга.

    К этому бою он подходит после победы раздельным решением судей над Яном Блаховичем. Всего на счету бразильца 8 выигранных поединков и 2 поражения в смешанных единоборствах.

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