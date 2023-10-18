Прохазка назвал свои преимущества перед Перейрой

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе сравнил себя со следующим оппонентоми рассказал, чем он лучше бразильца.

«Алекс хорош в стойке, однако в бою он сосредоточен только на своих ударах. Перейра высококлассный кикбоксер. Но он далеко не лучший в ММА. Алекс очень слаб в партере»

Поединок Перейры и Прохазки состоится на турнире UFC 295. Бойцы подерутся за вакантный титул в полутяжелом весе. Алекс является третьим номером рейтинга.

К этому бою он подходит после победы раздельным решением судей над Яном Блаховичем. Всего на счету бразильца 8 выигранных поединков и 2 поражения в смешанных единоборствах.