Холлоуэй может подраться с Топурией за временный титул

Представители UFC намерены рассмотреть вариант организации поединка междуза временный титул в дивизионе до 66 кг.

Изначально грузинский боец должен был драться за основной пояс против действующего чемпиона Александра Волкановски. Однако австралиец согласился на коротком уведомлении выйти на поединок с Исламом Махачевым за титул в легком весе на UFC 294.

В команде Волкановски сообщили, что в случае поражения Алекс возьмет паузу на некоторое время. В связи с этим UFC ищет для Топурии нового соперника.

Илия на данный момент является пятым номером рейтинга полулегковесов. В последнем поединке он одолел единогласным решением Джоша Эммета. У Топурии 14 побед и ни одного проигрыша в ММА.