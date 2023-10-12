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    Холлоуэй может подраться с Топурией за временный титул

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Макс Холлоуэй Ислам Махачев Александр Волкановски
    Представители UFC намерены рассмотреть вариант организации поединка между Максом Холлоуэем и Илией Топурией за временный титул в дивизионе до 66 кг.

    Макс Холлоуэй
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    Макс Холлоуэй

    Изначально грузинский боец должен был драться за основной пояс против действующего чемпиона Александра Волкановски. Однако австралиец согласился на коротком уведомлении выйти на поединок с Исламом Махачевым за титул в легком весе на UFC 294.

    В команде Волкановски сообщили, что в случае поражения Алекс возьмет паузу на некоторое время. В связи с этим UFC ищет для Топурии нового соперника.

    Илия на данный момент является пятым номером рейтинга полулегковесов. В последнем поединке он одолел единогласным решением Джоша Эммета. У Топурии 14 побед и ни одного проигрыша в ММА.

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