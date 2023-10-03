Бой Вассела и Бейдера за пояс Bellator в тяжелом весе отменен

Первый номер рейтинга Bellator в тяжелом весеотказался от поединка за титул против действующего чемпиона

Накануне англичанин сообщил о проблемах со здоровьем. К поединку с Бейдером он подходил после победы нокаутом в первом раунде над Валентином Молдавским.

Бейдер сейчас идет в Bellator на серии из трех выигранных боев кряду. Американец в последней встрече финишировал Федора Емельяненко в феврале этого года.

Помимо Бейдера и Вассела на турнире Bellator 300 должно пройти еще 3 титульных поединка. В главном событии вечера чемпион легкого веса Усман Нурмагомедов проведет защиту титула против Брента Примуса.