Копылов и Росас получили бонусы за выступление вечера на UFC Noche

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Российский боец в рамках поединка среднего дивизиона нокаутировал во втором раунде ударом в область печени Джоша Фремда. Для Копылова эта победа стала уже четвертой кряду в UFC.

Все предыдущие поединки Роман также выиграл досрочно. Рауль Росас за 54 секунды финишировал Теренса Митчелла в бою основного карда турнира в легчайшем дивизионе.

Таким образом, 18-летний американец закрыл предыдущее поражение от Кристиана Родригеза. Всего в активе Росаса 8 побед и один проигрыш в смешанных единоборствах.