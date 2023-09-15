Фревола может стать следующим соперником Пимблетта

14-й номер рейтинга легкой весовой категории UFCдал согласие на поединок против восходящей звезды промоушена

«Я давно жду этого поединка. Хочу доказать кампании Barstool Sports, что они сделали неправильный выбор, подписав контракт с Пимблеттом. Долгое время и был их фанатом. Так что у меня достаточно мотивации выйти в октагон с Пэдди»

Фревола в своем последнем поединке нокаутировал в первом раунде Дрю Добера. После этой победы американец сумел попасть в топ-15 легкого дивизиона.

Пимблетт сейчас идет на серии из четырех выигранных поединков кряду в UFC. В предыдущем бою англичанин одолел единогласным решением судей Джареда Гордона.