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    Фревола может стать следующим соперником Пимблетта

    Бокс/ММА ММА UFC
    14-й номер рейтинга легкой весовой категории UFC Мэт Фревола дал согласие на поединок против восходящей звезды промоушена Пэдди Пимблетта.

    Пэдди Пимблетт (слева)
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    Пэдди Пимблетт (слева)

    «Я давно жду этого поединка. Хочу доказать кампании Barstool Sports, что они сделали неправильный выбор, подписав контракт с Пимблеттом. Долгое время и был их фанатом. Так что у меня достаточно мотивации выйти в октагон с Пэдди»

    Фревола в своем последнем поединке нокаутировал в первом раунде Дрю Добера. После этой победы американец сумел попасть в топ-15 легкого дивизиона.

    Пимблетт сейчас идет на серии из четырех выигранных поединков кряду в UFC. В предыдущем бою англичанин одолел единогласным решением судей Джареда Гордона.

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