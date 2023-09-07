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    Стрикленд: Пояс — кусок металла, я дерусь только ради денег

    Бокс/ММА ММА UFC Исраэль Адесанья Шон Стрикланд
    Топовый боец средней весовой категории UFC Шон Стрикленд на пресс-конференции перед турниром в Сиднее рассказал о своем отношении к чемпионскому поясу.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Пояс — это просто кусок металла. Я дерусь только денег. Они могут сделать меня счастливее, а титул нет. Я принял бой с Адесаньей только из-за большого гонорара»

    Шон является следующим претендентом на титул UFC в среднем весе. 10 сентября американец в главном событии вечера на турнире в Сиднее подерется против Исраэля Адесаньи.

    Стрикленд сейчас занимает пятую строчку в ростере среднего дивизиона. К очередному бою он подходит после двух побед кряду над Нассурдином Имавовым и Абусупьяном Магомедовым.

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