Стрикленд: Пояс — кусок металла, я дерусь только ради денег

Топовый боец средней весовой категории UFCна пресс-конференции перед турниром в Сиднее рассказал о своем отношении к чемпионскому поясу.

«Пояс — это просто кусок металла. Я дерусь только денег. Они могут сделать меня счастливее, а титул нет. Я принял бой с Адесаньей только из-за большого гонорара»

Шон является следующим претендентом на титул UFC в среднем весе. 10 сентября американец в главном событии вечера на турнире в Сиднее подерется против Исраэля Адесаньи.

Стрикленд сейчас занимает пятую строчку в ростере среднего дивизиона. К очередному бою он подходит после двух побед кряду над Нассурдином Имавовым и Абусупьяном Магомедовым.