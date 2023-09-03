Крис Юбенк бросил вызов Геннадию Головкину

Бывший временный чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBA хочет провести свой следующий поединок против ветерана из Казахастана

«Меня интересуют поединки с великими бойцами. Геннадий Головкин один из них. Я хочу встретиться с ним в титульном бою. Он является моей приоритетной целью сейчас»

2 сентября Крис Юбенк нокаутировал в десятом раунде Лиама Смита, отомстив ему за досрочное поражение в их первом поединке. Всего на счету британца 33 победы и 3 проигрыша в боксе.

Головкину сейчас принадлежит чемпионский пояс в среднем весе по версии IBO. У Геннадия в профессиональной карьере 43 победы, одна ничья и 2 поражения.