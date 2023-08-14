Адесанья назвал условие для поединка с Чимаевым

Новозеландский боец ММА, обладатель титула UFC в среднем весе, рассказал , в каком случае он проведет поединок против

«Моей главной целью был Дю Плесси. Но он потерял возможность драться за титул. Если Хамзат будет доминировать в бою с Костой и сумеет победить его, то он получит статус претендента»

Чимаев на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. 28 октября «Борз» дебютирует в поединке против Пауло Косты в рамках категории до 83,9 кг.

Адесанья проведет следующий бой на турнире UFC 293 с Шоном Стриклендном. К этой встрече новозеландец подходит после победы нокаутом над Алексом Перейрой.