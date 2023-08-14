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    Адесанья назвал условие для поединка с Чимаевым

    Бокс/ММА ММА UFC Хамзат Чимаев Исраэль Адесанья Алекс Перейра Шон Стрикланд Пауло Коста
    Новозеландский боец ММА Исраэль Адесанья, обладатель титула UFC в среднем весе, рассказал, в каком случае он проведет поединок против Хамзата Чимаева.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Моей главной целью был Дю Плесси. Но он потерял возможность драться за титул. Если Хамзат будет доминировать в бою с Костой и сумеет победить его, то он получит статус претендента»

    Чимаев на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. 28 октября «Борз» дебютирует в поединке против Пауло Косты в рамках категории до 83,9 кг.

    Адесанья проведет следующий бой на турнире UFC 293 с Шоном Стриклендном. К этой встрече новозеландец подходит после победы нокаутом над Алексом Перейрой.

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