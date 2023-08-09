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    Отто Валлин: Хелениус может нокаутировать Джошуа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Роберт Хелениус
    Шведский профессиональный боксер-тяжеловес Отто Валлин уверен, что его соотечественник Роберт Хелениус может финишировать бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.

    Отто Валлин
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    Отто Валлин

    «В предыдущем бою Роберт не получил никакого урона. Он одержал легкую победу, и для него провести второй поединок за неделю при нынешней форме не составит труда. Хелениус прекрасный панчер. Он может нокаутировать Джошуа. В любом случае, для Энтони это будет тяжелый бой»

    Хелениус накануне согласился выйти на коротком уведомлении против Энтони Джошуа вместо Диллиана Уайта. Их бой состоится 12 августа на турнире в Лондоне.

    Для скандинава это будет второй поединок за неделю. 5 августа Хелениус дрался против Мика Миелонена, которого финишировал в третьем раунде.

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