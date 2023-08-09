Отто Валлин: Хелениус может нокаутировать Джошуа

Шведский профессиональный боксер-тяжеловес уверен , что его соотечественникможет финишировать бывшего чемпиона мира

«В предыдущем бою Роберт не получил никакого урона. Он одержал легкую победу, и для него провести второй поединок за неделю при нынешней форме не составит труда. Хелениус прекрасный панчер. Он может нокаутировать Джошуа. В любом случае, для Энтони это будет тяжелый бой»

Хелениус накануне согласился выйти на коротком уведомлении против Энтони Джошуа вместо Диллиана Уайта. Их бой состоится 12 августа на турнире в Лондоне.

Для скандинава это будет второй поединок за неделю. 5 августа Хелениус дрался против Мика Миелонена, которого финишировал в третьем раунде.