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    Волкановски: Родригез нестандартный боец, у него невероятный стиль

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Александр Волкановски Ислам Махачев
    Чемпион UFC в весовой категории до 66 кг Александр Волкановски рассказал, что думает про своего следующего соперника Яира Родригеза.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Родригез нестандартный боец. У него невероятный и опасный стиль. В поединке с таким соперником нужно постоянно думать о защите. Многие ищут себе оппонентов попроще. Но я хочу громких боев с опасными претендентами. Я заставлю Родригеза драться по-настоящему в этой встрече»

    Яир является первым номером рейтинга полулегкого дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке мексиканец одолел сабмишном во втором раунде Джоша Эммета.

    Волкановски последний бой проводил против Ислама Махачева в битве за пояс в легком дивизионе. Тогда австралиец проиграл единогласным решением судей, потерпев первое поражение в промоушене.

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