Волкановски: Родригез нестандартный боец, у него невероятный стиль

Чемпион UFC в весовой категории до 66 кг рассказал , что думает про своего следующего соперника

«Родригез нестандартный боец. У него невероятный и опасный стиль. В поединке с таким соперником нужно постоянно думать о защите. Многие ищут себе оппонентов попроще. Но я хочу громких боев с опасными претендентами. Я заставлю Родригеза драться по-настоящему в этой встрече»

Яир является первым номером рейтинга полулегкого дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке мексиканец одолел сабмишном во втором раунде Джоша Эммета.

Волкановски последний бой проводил против Ислама Махачева в битве за пояс в легком дивизионе. Тогда австралиец проиграл единогласным решением судей, потерпев первое поражение в промоушене.