Де Ла Хойя: В бою Ломаченко и Хэйни было ограбление

Американский легендарный профессиональный боксерв своих соцсетях оставил очередной комментарий по поводу судейства в прошедшем поединке между

«В бою Ломаченко и Хэйни было ограбление. По-другому назвать это точно нельзя. Там случился такой же грабеж, как и в моем поединке с Мейвезером, когда Флойд победил меня»

21 мая Девин Хэйни одолел Василия Ломаченко единогласным решением судей в битве за титул абсолютного чемпиона мира боксу в легкой весовой категории.

Позднее в команде украинского бойца сообщили, что не согласным с данным вердиктом. Менеджер Ломаченко, Эгис Климас, намерен подать апелляцию.