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    Де Ла Хойя: В бою Ломаченко и Хэйни было ограбление

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Флойд Мейуэзер Василий Ломаченко Девин Хэйни
    Американский легендарный профессиональный боксер Оскар Де Ла Хойя в своих соцсетях оставил очередной комментарий по поводу судейства в прошедшем поединке между Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

    Оскар Де Ла Хойя
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    Оскар Де Ла Хойя

    «В бою Ломаченко и Хэйни было ограбление. По-другому назвать это точно нельзя. Там случился такой же грабеж, как и в моем поединке с Мейвезером, когда Флойд победил меня»

    21 мая Девин Хэйни одолел Василия Ломаченко единогласным решением судей в битве за титул абсолютного чемпиона мира боксу в легкой весовой категории.

    Позднее в команде украинского бойца сообщили, что не согласным с данным вердиктом. Менеджер Ломаченко, Эгис Климас, намерен подать апелляцию.

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