Стали известны гонорары Ломаченко и Хэйни за очный бой

После прошедшего турнира по профессиональному боксу 21 мая в Лас-Вегасе стали известны гонорары участников главного боя Ломаченко-Хэйни.

Василий заработал 3 млн. долларов. Гонорар 24-летнего Хэйни составил 4 млн. долларов. Их поединок прошел все 12 раундов, а победу единогласным решением судей одержал американец.

Таким образом, Девин провел вторую успешную защиту всех поясов в легком весе. Американец остался непобежденным, одержав 29-ю победу на профессиональном ринге.

Ломаченко потерпел свое третье поражение в карьере при 17-ти выигранных встречах. Ранее украинец был чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBA Super, WBO и The Ring.