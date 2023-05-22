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    Стали известны гонорары Ломаченко и Хэйни за очный бой

    Бокс/ММА
    После прошедшего турнира по профессиональному боксу 21 мая в Лас-Вегасе стали известны гонорары участников главного боя Ломаченко-Хэйни.

    Девин Хэйни и Василий Ломаченко
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    Девин Хэйни и Василий Ломаченко

    Василий заработал 3 млн. долларов. Гонорар 24-летнего Хэйни составил 4 млн. долларов. Их поединок прошел все 12 раундов, а победу единогласным решением судей одержал американец.

    Таким образом, Девин провел вторую успешную защиту всех поясов в легком весе. Американец остался непобежденным, одержав 29-ю победу на профессиональном ринге.

    Ломаченко потерпел свое третье поражение в карьере при 17-ти выигранных встречах. Ранее украинец был чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBA Super, WBO и The Ring.

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