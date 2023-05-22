Фьюри: Я хочу провести 2 громких боя в этом и следующем году

Непобежденный британский боксер-тяжеловес поделился своими планами в спортивной карьере на ближайшие 2 года.

«Я хочу провести 2 громких боя в этом и следующем году. Есть несколько вариантов. Уже больше года мы ведем переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона против Усика, но пока безуспешно. Также был вариант подраться с Чжилеем. Однако Джойс хочет взять у него реванш. Поэтому победитель их второго боя может сразиться со мной только в следующем году»

На июль текущего года у Фьюри был предварительно запланирован поединок против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энди Руиса. Однако данный бой сорвался ввиду больших финансовых запросов со стороны мексиканца.

Тайсон в последний раз выходил на ринг в декабре 2022-го. Тогда «цыганский король» защитил титул по версии WBC, удосрочив Дерека Чисору.