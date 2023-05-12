Бой Аспиналла и Тыбуры возглавит кард UFC London 22 июля

Представители UFC анонсировали поединок двух топовых тяжеловесовна турнире в Лондоне 22 июля. Их встреча должна стать главным событием вечера грядущего ивента.

Сейчас Аспиналл располагается на пятой строчке в рейтинге весовой категории до 120 кг. В предыдущем бою англичанин уступил техническим нокаутом Кертису Блейдсу ввиду травмы, полученной в первом раунде.

Ранее британец шел в промоушене на серии из пяти выигранных поединков кряду. Том Аспиналл дебютировал в UFC 25 июля 2020 года.

Тыбура является десятым номером рейтинга тяжеловесов. В недавнем бою поляк единогласным решением судей сумел победить Благоя Иванова. Всего в активе Марчина 24 выигранных встречи и 7 поражений в ММА.