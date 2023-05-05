Мовсар Евлоев: Только я способен отобрать пояс у Волкановски

Топовый боец полулегкого дивизиона UFCс рекордом 16-0 считает себя единственным, кто сумеет отобрать пояс у

«Дайте мне бой с Алексом в следующем году. Весь мир узнает, кто сильнейший полулегковес на планете. Только я способен отобрать пояс у Волкановски»

Александр в рамках весовой категории до 66 кг не потерпел еще ни одного поражения. На данный момент Волкановски является чемпионом полулегкого дивизиона UFC.

В своем предыдущем поединке австралиец уступил единогласным решением судей Исламу Махачеву в битве за пояс в легком весе. Всего в активе Волкановски 25 побед и 2 поражения в ММА.