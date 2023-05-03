Джонс назвал условие для боя с Павловичем

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в тяжелом дивизионе Джон Джонс , рассказал, при каком условии он проведет поединок с российским бойцом

«Мне нечего уже доказывать. Но в последнее время все только и говорят о моем поединке с Павловичем. А кто он такой, чтобы я пошел на очередной риск? Его практически никто не знает. Я готов подраться с Сергеем только, если UFC предложит мне хороший гонорар»

В своем предыдущем поединке Джонс финишировал удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана на турнире UFC 285. Тогда американский боец завоевал вакантный титул в тяжелом весе.

Павлович накануне нокаутировал в стартовом отрезке Кертиса Блейдса. Сейчас российский тяжеловес занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона.