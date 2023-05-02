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    Рой Джонс: Не советую Джошуа проводить бой с Уайлдером

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом дивизионе Рой Джонс считает, что Энтони Джошуа не стоит драться с американцем Деонтеем Уайлдером.

    Рой Джонс
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    Рой Джонс

    «Не советую Джошуа проводить бой с Уайлдером. Энтони в последнее время испытывает большие проблемы с защитой. У Деонтея просто невероятные удары. Без хорошего плана на бой Джошуа не стоит выходить на ринг против такого соперника»

    Накануне Джошуа дал свое согласие на поединок против Уайлдера. По предварительной договоренности, их встреча должна состояться в декабре этого года.

    Энтони в недавнем поединке одолел по итогам 12-ти раундов Джермейна Франклина. Ранее британец дважды проиграл украинцу Александру Усику судейским решением.

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