Рой Джонс: Не советую Джошуа проводить бой с Уайлдером

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом дивизионе считает , чтоне стоит драться с американцем

«Не советую Джошуа проводить бой с Уайлдером. Энтони в последнее время испытывает большие проблемы с защитой. У Деонтея просто невероятные удары. Без хорошего плана на бой Джошуа не стоит выходить на ринг против такого соперника»

Накануне Джошуа дал свое согласие на поединок против Уайлдера. По предварительной договоренности, их встреча должна состояться в декабре этого года.

Энтони в недавнем поединке одолел по итогам 12-ти раундов Джермейна Франклина. Ранее британец дважды проиграл украинцу Александру Усику судейским решением.