Шон Стрикленд: Уиттакер побьет Адесанью в третьем бою

Седьмой номер рейтинга среднего дивизиона UFC выбрал своего фаворита в потенциальном третьем поединке между

«Исраэль мог бы претендовать на то, чтобы считаться лучшим бойцом в среднего дивизиона UFC за всю историю. Но думаю, что Уиттакер побьет его в третьем поединке. Адесанья не сможет победить Роберта снова. Сейчас чемпион ищет для себя легкого соперника. Я слышал, что он хочет провести следующую защиту против Дрикуса Дю Плесси»

Ранее Уиттакер и Адесанья дважды встречались в титульных поединках и в обеих встречах новозеландец выиграл. Первый бой для Роберта закончился поражением нокаутом, во втором он уступил судейским решением.

В предыдущем своем поединке австралиец по итогам трех раундов одолел Марвина Веттори. Адесанья на прошедшем турнире UFC 287 нокаутировал Алекса Перейру, вернув себе пояс чемпиона в среднем весе.