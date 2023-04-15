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    Шон Стрикленд: Уиттакер побьет Адесанью в третьем бою

    Бокс/ММА ММА UFC
    Седьмой номер рейтинга среднего дивизиона UFC Шон Стрикленд выбрал своего фаворита в потенциальном третьем поединке между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Исраэль мог бы претендовать на то, чтобы считаться лучшим бойцом в среднего дивизиона UFC за всю историю. Но думаю, что Уиттакер побьет его в третьем поединке. Адесанья не сможет победить Роберта снова. Сейчас чемпион ищет для себя легкого соперника. Я слышал, что он хочет провести следующую защиту против Дрикуса Дю Плесси»

    Ранее Уиттакер и Адесанья дважды встречались в титульных поединках и в обеих встречах новозеландец выиграл. Первый бой для Роберта закончился поражением нокаутом, во втором он уступил судейским решением.

    В предыдущем своем поединке австралиец по итогам трех раундов одолел Марвина Веттори. Адесанья на прошедшем турнире UFC 287 нокаутировал Алекса Перейру, вернув себе пояс чемпиона в среднем весе.

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