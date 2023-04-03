Мурат Гассиев вошел в топ-10 боксеров-тяжеловесов по версии WBA

Профессиональный боксер из Россиипосле победы в предыдущем бою поднялся в рейтинге тяжелого дивизиона по линии WBA на десятую позицию.

3 марта на турнире в Армении в Ереване он сумел нокаутировать во втором раунде американца Майка Балогуна. Благодаря успеху в данной встрече, россиянин завоевал пояс WBA Inter-Continental.

Отметим, что для Гассиева это был только четвертый поединок в тяжелой весовой категории. Ранее большую часть своей карьеры боксер провел в дивизионе до 90,72 кг.

Всего в активе Мурата 31 поединок на профессиональном ринге. На его счету 30 побед и одно поражение. Также есть один бой, признанный несостоявшимся.