Беллью раскритиковал Фьюри за отмену боя с Усиком

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весеза его поведение в преддверии противостояния с

«Фьюри ведет себя неподобающе сильнейшему боксеру. Он должен был все доказать Усику в ринге. Считаю, что в отмене поединка виноват Тайсон. У меня и других боксеров не было никаких проблем в переговорах с Усиком»

Накануне представители команды Усика сообщили об отмене поединка против Фьюри ввиду разногласий о разделении гонораров.

Теперь следующим соперником украинца должен стать британский тяжеловес Даниэль Дюбуа, являющийся чемпионом мира по версии WBA. Фьюри далее может подраться с Энтони Джошуа.